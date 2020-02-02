2020-02-02T12:38:12+03:00
Общество

Жительница Сочи избила любовницу мужа

Об этом пострадавшая сама рассказала врачам
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Городская больница СочиГородская больница Сочи
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В четвертую городскую больницу Сочи доставили 32-летнюю местную жительницу на «скорой помощи». Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и отек головного мозга.

Женщина была в сознании и рассказала, что она получила повреждения во время конфликта с женой своего любовника.

- Пострадавшую госпитализировали, проводится проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре жительница Апшеронского района устроила дебош в отделе полиции. Женщина справила нужду в коридоре и ударила дознавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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