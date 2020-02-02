В Краснодаре родители получили компенсации за сгоревшие куртки во время пожара в школе

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:43:42+03:00

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Семьям, которые понесли ущерб во время пожара в гардеробе 49-й краснодарской школы, выплатили компенсации. В огне пострадали 86 курток, 11 комплектов спортивной формы и девять пар обуви.

Деньги на компенсации нашли во внебюджетных источниках, размер выплат составит от 2 до 5 тысяч рублей. Общая сумма составила 470 тысяч рублей. Это деньги из внебюджетных источников.

- Как и обещал, все обязательства по компенсации выполняются. Выплату постарались организовать максимально оперативно, поскольку необходимость покупки новой верхней одежды для бюджета некоторых семей может быть весьма ощутима. Отрадно, что есть неравнодушные люди, которые оказались готовы прийти на помощь в такой ситуации, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, что пожар в школе 29 января устроил ученик четвертого класса. Мальчик играл с зажигалкой, поджег куртку и вернулся в класс, испугавшись наказания. Глава Краснодара встал на защиту ребенка и призвал не делать из него изгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU