2020-01-30T09:23:26+03:00
Происшествия

Пожар в краснодарской школе устроил 10-летний ученик 4 класса

Глава Краснодара готов лично участвовать в восстановлении ущерба
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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После проведенной проверки выяснилось, что пожар в краснодарской школе №49 устроил 10-летний ученик 4 класса. Из-за возгорания никто не пострадал, однако была повреждена верхняя одежда учеников.

Напомним, днем 29 января произошел пожар в гардеробной средней школы № 49 в Краснодаре. Площадь, охваченная огнем, достигла 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, в пожаре сгорела лишь одежда учеников. Из здания эвакуировали 524 ученика и 60 педагогов.

- Мальчику всего 10 лет, он учится в четвертом классе. Это еще ребенок, и случившееся, уверен, - сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи. Важно, чтобы он не стал изгоем, и это событие не испортило ему будущее. Думаю, что правильно всем настроиться на помощь и поддержку, - отметили глава Краснодара Евгений Первышов.

- Также мэр готов лично участвовать в восстановлении ущерба тем родителям, кому это будет необходимо. Он дал поручение руководству школы собрать всю информацию о необходимой материальной помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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