В Сочи состоялись соревнования женского Кубка мира по горнолыжному спорту

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:56:19+03:00

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Спустя шесть лет после Олимпийских игр в Сочи на трассе курорта «Роза Хутор» состоялись соревнования женского Кубка мира по горнолыжному спорту – супергигант Rosa Ski Dream.

Ранее их пришлось отменить из-за того, что выпало очень много снега, и трасса оказалась небезопасной для спортсменок. 200 человек приводили ее в порядок.

- «Золото» на соревнованиях завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Серебряный призер гонки - итальянка София Годжиа. «Бронзу» в супергиганте получила швейцарка Джоанна Хелен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

За стартами наблюдали многие известные специалисты и спортивные функционеры. Среди них председатель олимпийского комитета России Станислав Поздняков, замминистра спорта России Сергей, министр спорта Кубани Андрей Марков. Они втроем и провели награждение победителей Сочинского этапа Кубка мира.

ИСТОЧНИК KP.RU