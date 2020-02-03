В Сочи открыли новый детский сад

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:54:41+03:00

На строительство было выделено 235 миллионов рублей

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Новый детский сад в Сочи появился в рамках национального проекта «Демография». Дошкольная организация в Хостинском районе рассчитана на 280 детей. Путевки в 14 групп уже получили ребята от 2 до 7 лет.

- Здесь есть игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок. Также предусмотрены медицинский кабинет и кабинет психолога, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Особое внимание уделили благоустройству территории. Игровые площадки снарядили физкультурным оборудованием и игровыми комплексами. На строительство нового сада было выделено 235 миллионов рублей.

Напомним, в Краснодаре родители получили компенсации за сгоревшие куртки во время пожара в школе. В администрации города нашли средства во внебюджетных источниках.

ИСТОЧНИК KP.RU