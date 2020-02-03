В Абинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:52:45+03:00

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В ночь на 2 февраля произошло возгорание в доме, расположенном на улице Ломоносова в Абинском районе. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС потушили огонь, после чего в одной из комнат обнаружили тело 31-летнего мужчины. Следственным отделом по данному факту была организована проверка.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи произошел пожар на территории комплекса «Амшенский двор». В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU