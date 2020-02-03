3 Февр. 2020 2020-02-03T11:11:38+03:00

В Краснодаре мужчина попытался украсть из магазина алкоголь и планшет

Предварительная сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу «Тревога» в один из магазинов самообслуживания Краснодара. Они задержали мужчину, который пытался вынести из торгового объекта неоплаченный товар.

- Злоумышленник сложил в рюкзак несколько бутылок алкоголя, планшет и хотел пронести их мимо кассовой зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства 55-летний местный житель был передан сотрудникам полиции. Предварительная сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Напомним, на Кубани продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной продажей алкоголя. За 2019 год было возбуждено порядка 180 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU