Кубанский спортсмен завоевал «серебро» Кубка мира

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:25:34+03:00

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Спортсмен регионального Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Антоний Савчук успешно выступил на соревнованиях в Риме. Он боролся за награды в весовой категории свыше 109 килограммов.

- В активе краснодарца «серебро». Антоний Савчук поднял 412 килограммов. Он также стал обладателем малых серебряных наград в рывке и толчке, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.

- «Золото» у грузинского штангиста Лаша Талахадзе. Тройку призеров замкнул Давид Литвинов, выступающий за Израиль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Сочи примет чемпионат мира по санному спорту. Соревнования пройдут на олимпийской трассе с 14 по 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU