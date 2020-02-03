Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, из-за ситуации с распространением коронавируса, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи. В ответ Мишустин предложил перенести мероприятие на другие сроки.
- Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума, - сказал глава правительства.
С организаторами форума обсудят возможные даты, когда можно провести мероприятие. При этом он указал на то, что они понесли большие расходы. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, как компенсировать им эти убытки.
ИСТОЧНИК KP.RU