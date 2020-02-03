Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков РИФ в Сочи
Глава региона Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
– Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме, – отметил губернатор.
Напомним, планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, из-за ситуации с распространением коронавируса, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи. В ответ Мишустин предложил перенести мероприятие на другие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU