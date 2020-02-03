2020-02-03T14:00:24+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек

Сотрудники МЧС просят гостей и жителей края соблюдать меры предосторожности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рекНа Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рекФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за сильных осадков, которые прогнозируют в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 3 февраля, а также 4 февраля на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, при внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации. Также необходимо прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Они произошли в частных домах Красноармейского района. Отравились 8 человек, из них четверо – дети. Все были доставлены в центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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