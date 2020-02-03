2020-02-03T13:58:35+03:00
Общество

В Сочи водитель иномарки сбил пешехода

После он влетел в две машины
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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В городе-курорте 2 февраля около 11:00 на улице Донской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля «Киа Спектра» сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

- От удара автомобиль «Киа» столкнулся с автомобилями «Ниссан Примера» и «Опель Вивара», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 35-летний пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Новороссийске водитель за рулем автомобиля мраки «Черри» ехал по Горького в сторону Фисанова. Он нарушил правила проезда перекрестка и влетел в «Тойоту», которая двигалась по главной дороге. В аварии пострадал младенец. Его доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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