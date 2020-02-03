На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
В Армавире задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он создал потребительский кооператив и собрал около 52 миллионов рублей с пайщиков, обещая им высокий процент от вложения.
- Потерпевшими от действий бизнесмена признаны 43 человека, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Он привлекал их при помощи рекламных объявлений.
Сейчас следователи полиции в Армавире возбудили уголовное дело о мошенничестве и организатор кооператива стал главным его фигурантом. Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Краснодаре задержали 55-летнего магазинного воришку. Он сложил в рюкзак несколько бутылок алкоголя и планшет, а потом хотел пронести их мимо кассы.
ИСТОЧНИК KP.RU