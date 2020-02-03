2020-02-03T14:39:13+03:00
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Ущерб от его действий составит около 52 миллионов рублей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Армавире задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он создал потребительский кооператив и собрал около 52 миллионов рублей с пайщиков, обещая им высокий процент от вложения.

- Потерпевшими от действий бизнесмена признаны 43 человека, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Он привлекал их при помощи рекламных объявлений.

Сейчас следователи полиции в Армавире возбудили уголовное дело о мошенничестве и организатор кооператива стал главным его фигурантом. Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Краснодаре задержали 55-летнего магазинного воришку. Он сложил в рюкзак несколько бутылок алкоголя и планшет, а потом хотел пронести их мимо кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юбилейном микрорайоне Краснодара сделают велодорожки и места для выгула собак
РНКБ запустил новую программу лояльности для клиентов Краснодарского края
Суд постановил демонтировать мобильный остров в Черном море
В Анапе сотрудницу налоговой осудили за взятку
Появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом
Адыгея вошла в ТОП-3 регионов, где на работу приходят по знакомству
На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
В Краснодаре 10 молодых семей получили жилищные сертификаты
В Сочи водитель иномарки сбил пешехода
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек
В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школу
На Кубани 8 человек отравились угарным газом
В Сочи сноубордист пробил легкое собственным ребром
Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков РИФ в Сочи
В Ленинградском районе в 2020 году откроется универсальный спорткомплекс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи
Экспорт цыплят на Украину из России вырос вдвое
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» Кубка мира
В Краснодаре мужчина попытался украсть из магазина алкоголь и планшет