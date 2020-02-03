На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:39:13+03:00

Ущерб от его действий составит около 52 миллионов рублей

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В Армавире задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он создал потребительский кооператив и собрал около 52 миллионов рублей с пайщиков, обещая им высокий процент от вложения.

- Потерпевшими от действий бизнесмена признаны 43 человека, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Он привлекал их при помощи рекламных объявлений.

Сейчас следователи полиции в Армавире возбудили уголовное дело о мошенничестве и организатор кооператива стал главным его фигурантом. Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Краснодаре задержали 55-летнего магазинного воришку. Он сложил в рюкзак несколько бутылок алкоголя и планшет, а потом хотел пронести их мимо кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU