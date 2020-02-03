2020-02-03T16:04:01+03:00
Происшествия

Появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом

Среди пострадавших четверо детей
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Выяснилось, что в больницу попали жители одного из частных домов станицы Новомышастовской, а позже с аналогичными симптомами госпитализировали жильцов дома в станице Полтавской.

- В первом случае - это сорокалетние супруги и их дети от трех до пяти лет. А во втором - семейная пара и семилетняя девочка. Обе семьи говорят о том, что газовое оборудование прошло поверку, - цитируют слова своего источника "Кубанские новости".

Сейчас взрослых с диагнозом "отравление природным газом" уже отпустили домой. А детей решили оставить в детской больнице в Краснодаре для более детального осмотра.

В причинах отравления семей на Кубани разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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