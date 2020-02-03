Появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом
В Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Выяснилось, что в больницу попали жители одного из частных домов станицы Новомышастовской, а позже с аналогичными симптомами госпитализировали жильцов дома в станице Полтавской.
- В первом случае - это сорокалетние супруги и их дети от трех до пяти лет. А во втором - семейная пара и семилетняя девочка. Обе семьи говорят о том, что газовое оборудование прошло поверку, - цитируют слова своего источника "Кубанские новости".
Сейчас взрослых с диагнозом "отравление природным газом" уже отпустили домой. А детей решили оставить в детской больнице в Краснодаре для более детального осмотра.
В причинах отравления семей на Кубани разбираются специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU