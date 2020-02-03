Суд постановил демонтировать мобильный остров в Черном море

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:30:29+03:00

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В Сочи в акватории Черного моря природоохранная прокуратура обнаружила металлическую конструкцию - мобильный остров. Она располагается в районе реи Агура. Предполагалось, что объект будет использоваться туристами для остановки и отдыха вдали от берега. Однако надзорное ведомство потребовало снести конструкцию.

- Никаких разрешений на возведение острова в Черном море выдано не было, а значит, это противозаконно, - пояснили "КП" - Кубань" в природоохранной прокуратуре.

Правоохранители обратились с иском в суд о демонтаже строения. И суд это требование удовлетворил.

Напомним, сноубордист в Сочи проткнул легкое собственным ребром, когда неудачно съехал со склона. ЧП произошло на Красной Поляне в минувшие выходные, 1 февраля. 33-летний мужчина съехал за пределы оборудованного пути, где не справился с управлением сноуборда и врезался в торчащий из-под снега пень. Молодой человек не смог самостоятельно подняться, ему понадобилась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU