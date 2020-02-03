В Юбилейном микрорайоне Краснодара сделают велодорожки и места для выгула собак
В мэрии Краснодара рассказали, что планируется построить на бульваре "Школьный" в Юбилейном микрорайоне.
- Мы рассчитываем высадить множество хвойных растений и экзотических кустарников на новом бульваре, - цитирует слова мэра кубанской столицы Евгения Первышова пресс-служба городской администрации. - Здесь будут современные качели, спортплощадки, велодорожки. И что немаловажно - площадки для выгула собак.
Эти работы в структурном ведомстве мэрии планируют начать уже в марте. В проекте, который представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, учли все пожелания жителей микрорайона.
Напомним, бульвар появился в 2015 году. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона и соединяет Платановый бульвар и микрорайон "Новый город".
Кроме того, в Краснодаре проходит голосование за благоустройство зеленых зон.
ИСТОЧНИК KP.RU