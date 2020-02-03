На Кубани с подозрением на короновирус госпитализировали 10 человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:09:20+03:00

Они попали в больницу с 26 января по 3 февраля

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В Краснодарском крае ни одному из десяти пациентов инфекционных больниц, госпитализированных в связи с подозрениями на короновирус, не поставлен смертельный диагноз.

- Заболевание не выявлено ни у кого, кто обращался в связи с эпидобстановкой в мире, - сообщили журналистам в минздраве региона. - Это семеро взрослых и трое детей.

Жители Кубани заподозрили у себя смертельный вирус после того, как прибыли из туристических поездок в Китай и почувствовали себя плохо. Один из обратившихся летал на днях в Таиланд.

По словам медиков, у всех пациентов были взяты пробы на короновирус и отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии. Однако результат их отрицательный. Шестеро больных уже выписаны из стационара в том числе один ребенок. Еще четверо остаются в больнице.

Напомним, в региональном Роспотребнадзоре рекомендуют обращаться в больницу при первых симптомах коварного вируса - высокая температура, слабость, одышка. Однако медиков лучше вызвать на дом. Заниматься самолечением в период сезонных инфекций тоже не советуют. Лучше проконсультироваться со специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU