Опасное для здоровья сливочное масло выявили у производителей на Кубани

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:43:42+03:00

Два предприятия были наказаны за фальсификацию молочной продукции

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Специалисты южного отделения Россельхознадзора на Кубани выявили фальсификат сливочного масла двух производителей - ООО «Кубаньрус-Молоко» и ООО «Хладокомбинат Лабинский».

Соответствующие образцы молочной продукции были взяты на производстве и отправлены в лабораторию. Выяснилось, что оба мини-завода добавляли в сливочное масло растительные жиры и не указывали эту информацию на упаковке.

- Наличие продуктов, не заявленных на этикетке, свидетельствует о подделке продукции, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Россельхознадзора.

В итоге производитель, то есть ООО «Кубаньрус-Молоко», и должностное лицо были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

При проверке молока и сливочного масла, произведенных в ООО «Хладокомбинат Лабинский», помимо растительных жиров, специалисты надзорного ведомства нашли опасные для здоровья бактерии группы "Стафилококк". За нарушение ГОСТа и санитарных норм директор и юридическое лицо хладокомбината получили штраф в 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU