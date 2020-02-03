Опасное для здоровья сливочное масло выявили у производителей на Кубани
Специалисты южного отделения Россельхознадзора на Кубани выявили фальсификат сливочного масла двух производителей - ООО «Кубаньрус-Молоко» и ООО «Хладокомбинат Лабинский».
Соответствующие образцы молочной продукции были взяты на производстве и отправлены в лабораторию. Выяснилось, что оба мини-завода добавляли в сливочное масло растительные жиры и не указывали эту информацию на упаковке.
- Наличие продуктов, не заявленных на этикетке, свидетельствует о подделке продукции, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Россельхознадзора.
В итоге производитель, то есть ООО «Кубаньрус-Молоко», и должностное лицо были оштрафованы на 100 тысяч рублей.
При проверке молока и сливочного масла, произведенных в ООО «Хладокомбинат Лабинский», помимо растительных жиров, специалисты надзорного ведомства нашли опасные для здоровья бактерии группы "Стафилококк". За нарушение ГОСТа и санитарных норм директор и юридическое лицо хладокомбината получили штраф в 170 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU