Производитель опасного для здоровья масла объяснил наличие в продукте болезнетворных бактерий
Один из кубанских производителей, в продукции которого (сливочное масло «Крестьянское» 72,5%, «Традиционное» и «Кубанское подворье» 82,5%) выявили бактерии группы "Стафилококк", дал официальный комментарий после проверки Россельхознадзора. Лабинский хладокомбинат собирается обжаловать в суде решение надзорного ведомства и штраф в 170 тысяч рублей.
- Пробы продукта, в которых потом обнаружились растительные жиры и бактерии, были взяты не на производстве и не в складских помещениях, - сообщили в Лабинском хладокомбинате.
Более того, утверждают производители, чей имидж серьезно пострадал после информации Россельхознадзора, контрольная закупка происходила даже не на территории Краснодарского края. И при этом во время взятия проб не было представителей предприятия. А значит, правдивость результатов, считают производители, можно поставить под сомнение.
Надо сказать, что, кроме болезнетворных бактерий в составе сливочного масла под маркой Лабинского хладокомбината, специалисты Россельхознадзора нашли растительные жиры. Что противоречит ГОСТу. А значит, такое сливочное масло - фальсификат.
Вместе с лабинским маслом в это число попала и продукция ООО «Кубаньрус-Молоко». Лабораторные исследования показали, что она тоже содержала растительные жиры. Производителям выписали штраф в 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU