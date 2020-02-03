В центре Краснодара отключат несколько светофоров

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:31:16+03:00

А также поменяют схему их размещения

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В связи с ремонтными работами в нескольких микрорайонах города в разное время будут отключать светофоры. На дорожные знаки в будние дни необходимо будет ориентироваться около пяти часов.

- 4 февраля электронные регулировщики не будут работать на пересечении улиц Буденного и Березанской, а также улиц Индустриальной и Станкостроительной с 10 до 15 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что специалисты заменят старые опоры на современные, а также установят светофоры для автомобилистов и для пешеходов на одной стойке. Тем самым на улицах будет меньше лишних проводов.

С начала года изменена схема размещения объектов на 22 перекрестках краевого центра, в планах на ближайший месяц — еще порядка 20.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году на улицах Краснодара специалисты проверяли светофорное оборудование и проводили текущий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU