2020-02-03T18:31:16+03:00
Общество

В центре Краснодара отключат несколько светофоров

А также поменяют схему их размещения
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В связи с ремонтными работами в нескольких микрорайонах города в разное время будут отключать светофоры. На дорожные знаки в будние дни необходимо будет ориентироваться около пяти часов.

- 4 февраля электронные регулировщики не будут работать на пересечении улиц Буденного и Березанской, а также улиц Индустриальной и Станкостроительной с 10 до 15 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что специалисты заменят старые опоры на современные, а также установят светофоры для автомобилистов и для пешеходов на одной стойке. Тем самым на улицах будет меньше лишних проводов.

С начала года изменена схема размещения объектов на 22 перекрестках краевого центра, в планах на ближайший месяц — еще порядка 20.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году на улицах Краснодара специалисты проверяли светофорное оборудование и проводили текущий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре запретят парковаться на проезжей части 1-го Севастопольского проезда
В МЧС предупредили о ливнях в Краснодарском крае
На Кубани будут увольнять чиновников за нарушение сроков строительства соцобъектов
В центре Краснодара отключат несколько светофоров
«Локомотив-Кубань» приглашает болельщиков на открытую тренировку команды 8 февраля
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
Опасное для здоровья сливочное масло выявили у производителей на Кубани
На Кубани с подозрением на короновирус госпитализировали 10 человек
В Юбилейном микрорайоне Краснодара сделают велодорожки и места для выгула собак
РНКБ запустил новую программу лояльности для клиентов Краснодарского края
Суд постановил демонтировать мобильный остров в Черном море
В Анапе сотрудницу налоговой осудили за взятку
Появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом
Адыгея вошла в ТОП-3 регионов, где на работу приходят по знакомству
На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
В Краснодаре 10 молодых семей получили жилищные сертификаты
В Сочи водитель иномарки сбил пешехода
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек
В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школу
На Кубани 8 человек отравились угарным газом
В Сочи сноубордист пробил легкое собственным ребром
Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков РИФ в Сочи
В Ленинградском районе в 2020 году откроется универсальный спорткомплекс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи
Экспорт цыплят на Украину из России вырос вдвое
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» Кубка мира
В Краснодаре мужчина попытался украсть из магазина алкоголь и планшет