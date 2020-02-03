В Краснодаре запретят парковаться на проезжей части 1-го Севастопольского проезда

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:46:41+03:00

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В краевой столице поставят знаки запрета стоянки и остановки транспорта по обеим сторонам 1-го Севастопольского проезда на участке от улицы Бабушкина до Рылеева.

- На этих улицах брошенный транспорт нередко создаёт помехи для движения, также провоцирует дорожные аварии. Поэтому приняты меры поставить соответствующие знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии также добавили, что на 1-ом Севастопольском проезде нельзя будет припарковаться с 1 марта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в центре Краснодара отключат несколько светофоров. 4 февраля электронные регулировщики не будут работать на пересечении улиц Буденного и Березанской, а также улиц Индустриальной и Станкостроительной.

ИСТОЧНИК KP.RU