На Кубани будут увольнять чиновников за нарушение сроков строительства соцобъектов
Сейчас на территории региона возводятся 14 школ и пять детских садов. За нарушения графиков строительства образовательных учреждений глава Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил увольнениями. При этом он отметил, что сейчас отставания есть в четырех муниципалитетах – Сочи, Краснодаре, Геленджик и Апшеронском районе. Заместителям глав уже объявлены официальные выговоры.
Также в этом году на Кубани планируется строительство малобюджетных спортивных залов. Их возведут в 12 городах и районах.
- В настоящее время положительные заключения госэкспертизы получили Мостовской и Тихорецкий районы. Здесь строительство малобюджетников предполагалось с 2021 года. Но в связи с имеющимися документами субсидии для этих территорий выделят досрочно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что опасное для здоровья сливочное масло выявили у производителей на Кубани. Два предприятия были наказаны за фальсификацию молочной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU