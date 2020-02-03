На Кубани будут увольнять чиновников за нарушение сроков строительства соцобъектов

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:57:08+03:00

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Сейчас на территории региона возводятся 14 школ и пять детских садов. За нарушения графиков строительства образовательных учреждений глава Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил увольнениями. При этом он отметил, что сейчас отставания есть в четырех муниципалитетах – Сочи, Краснодаре, Геленджик и Апшеронском районе. Заместителям глав уже объявлены официальные выговоры.

Также в этом году на Кубани планируется строительство малобюджетных спортивных залов. Их возведут в 12 городах и районах.

- В настоящее время положительные заключения госэкспертизы получили Мостовской и Тихорецкий районы. Здесь строительство малобюджетников предполагалось с 2021 года. Но в связи с имеющимися документами субсидии для этих территорий выделят досрочно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что опасное для здоровья сливочное масло выявили у производителей на Кубани. Два предприятия были наказаны за фальсификацию молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU