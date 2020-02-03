2020-02-03T19:12:48+03:00
Общество

В МЧС предупредили о ливнях в Краснодарском крае

Спасатели советуют во время дождя не выходить из дома
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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Экстренное предупреждение о значительном ухудшении погодных условий распространили на 3 и 4 февраля.

- Вечером 3 февраля и в течение всего дня 4 февраля местами на Кубани ожидается очень сильный дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представители МЧС отмечают, что во время обильных осадков стоит воздержаться от поездок по городу.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101» - единый номер пожарных и спасателей для мобильного телефона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек. Сотрудники МЧС просят гостей и жителей края соблюдать меры предосторожности. При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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