Кубанские бобслеистки завоевали «серебро» Кубка Европы

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:12:21+03:00

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В составе российской сборной в турнире принимали участие спортсменки сочинского краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

– По итогам соревнований представительницы Кубани завоевали «серебро» в женских бобах-двойках. Отличившимися спортсменками стали Любовь Черных и Елена Мамедова. «Золото» получили немецкие бобслеистки, а «бронза» досталась девушкам из Румынии, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта региона.

Также в ведомстве уточнили, что ещё одно «серебро» получил российский экипаж, пилотируемый спортсменкой краевого центра Аленой Осипенко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Локомотив-Кубань» приглашает болельщиков на открытую тренировку команды 8 февраля. Двери «Баскет-Холла» откроются в 17:45. Чтобы бесплатно попасть на тренировку, нужно заполнить форму на официальном сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU