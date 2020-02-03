Музыкальные школы Кубани получат новые ударные инструменты

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:44:39+03:00

Эта работа ведется по поручению Президента России

Изменить размер текста: A A

В 46 детских образовательных учреждений Краснодарского края направят 138 ударных инструментов отечественного производства – это наборы барабанов, ксилофоны, оркестровые тарелки.

– Уже сегодня доставили 15 ксилофонов в школы Краснодара, Динского, Красноармейского, Крымского и Славянского районов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минкультуры края.

В ведомстве добавили, что до конца недели новые ударные инструменты получат еще девять музыкальных школ и детских школ искусств региона.

Стоит отметить, что в прошлом году в соответствии с поручением президента за счет федеральных средств школы края получили 105 новых пианино.

Также «Комсомолка» сообщала, что на ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров объем субсидий увеличился с 15 млн рублей до 365. Количество учреждений, получивших поддержку, выросло с 5 до 86 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU