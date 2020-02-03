В Каневском районе оштрафовали чиновника за игнорирование адвокатского запроса
В прокуратуру Каневского района обратился адвокат. Мужчина сообщил, что в местной администрации игнорируют его запрос.
- Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что на запрос в администрации ответили, но информация направлена с нарушением 30-дневного срока, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
За нарушение сроков предоставления информации чиновника привлекли к административной ответственности. По данным прокураторы, суд оштрафовал виновного муниципального служащего на пять тысяч рублей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что суд постановил демонтировать мобильный остров в Черном море. Конструкция была возведена без разрешения. Предполагалось, что объект будет использоваться туристами для остановки и отдыха вдали от берега.
ИСТОЧНИК KP.RU