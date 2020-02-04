В горах Сочи пройдёт массовая гонка «Лыжня Кубани»

4 Февр. 2020 2020-02-04T00:04:38+03:00

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Краевые соревнования состоятся в горах Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» курорта «Газпром». Для участников массовой гонки подготовят две дистанции: пять километров для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе и 10 километров – для участников постарше.

- Для участия в гонке необходимо предоставить медицинскую справку. Также при себе должен быть весь необходимый лыжный инвентарь. К гонке допускаются граждане России и иностранных государств без ограничения возраста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков РИФ в Сочи. Он заявил, что безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Напомним, планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU