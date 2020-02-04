2020-02-04T08:55:28+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году отремонтировали более 1,2 тысячи многоэтажек

Это почти столько же, сколько за предыдущие четыре года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2019 году на Кубани отремонтировали более 1,2 тысячи многоэтажек. Это почти столько же, сколько за предыдущие четыре года. Осенью 2019 года функции заказчика практически во всех муниципалитетах были переданы в Фонд капремонта. От жителей часто поступают жалобы на качество и срок работ.

- С подрядными организациями, которые не соблюдают сроки ремонта, наносят ущерб имуществу собственников, проводится работа. Всего в суд было подано 22 исковых заявления в отношении 17 компаний на сумму 13,6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году отремонтируют 869 многоквартирных домов. Уже идут строительно-монтажные работы на 48 объектах – в Сочи, Апшеронском, Лабинском районах.

Напомним, в 46 детских образовательных учреждений Краснодарского края направят 138 ударных инструментов отечественного производства – это наборы барабанов, ксилофоны, оркестровые тарелки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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