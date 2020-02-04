2020-02-04T08:37:18+03:00
Спорт

Представитель Кубани стал лучшим боксером года

Ранее он выступал на чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Минспорта КубаниФото: Минспорта Кубани
Изменить размер текста:

В Калининграде прошел Всероссийский боксерский форум. На мероприятии были определены лучшие спортсмены 2019 года по версии Федерации бокса России.

- Ими стали представитель Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов и Земфира Магомедалиева из Дагестана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

В 2019 году Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира, который проходил в Екатеринбурге. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Напомним, в горах Сочи пройдет массовая гонка «Лыжня Кубани». Соревнования стартуют 8 февраля. Они состоятся в горах Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» курорта «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений