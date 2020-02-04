Представитель Кубани стал лучшим боксером года

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:37:18+03:00

Ранее он выступал на чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге

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В Калининграде прошел Всероссийский боксерский форум. На мероприятии были определены лучшие спортсмены 2019 года по версии Федерации бокса России.

- Ими стали представитель Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов и Земфира Магомедалиева из Дагестана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

В 2019 году Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира, который проходил в Екатеринбурге. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Напомним, в горах Сочи пройдет массовая гонка «Лыжня Кубани». Соревнования стартуют 8 февраля. Они состоятся в горах Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» курорта «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU