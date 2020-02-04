2020-02-04T08:48:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре на пересечении Октябрьской и Буденного сгорели три машины

Инцидент произошел 4 февраля в районе Сенного рынка [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/tipichkrdФото: instagram.com/tipichkrd
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4 февраля в 7:39 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре на пересечении улиц Октябрьская и Буденного.

В 07:40 на место ЧП незамедлительно были направлены силы и средства краснодарского ПСГ. В 07:49 пожарные установили, что горят три авто на площади 20 квадратных метров.

- На тушение были поданы 1 ствол Дельта и 1 ствол высокого давления (СВД), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты выясняют, был ли это поджог или короткое замыкание. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших четверо детей.

В Краснодаре загорелись три авто.Видео: instagram.com/tipichkrd

ИСТОЧНИК KP.RU

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