В Краснодаре на пересечении Октябрьской и Буденного сгорели три машины
4 февраля в 7:39 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре на пересечении улиц Октябрьская и Буденного.
В 07:40 на место ЧП незамедлительно были направлены силы и средства краснодарского ПСГ. В 07:49 пожарные установили, что горят три авто на площади 20 квадратных метров.
- На тушение были поданы 1 ствол Дельта и 1 ствол высокого давления (СВД), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Специалисты выясняют, был ли это поджог или короткое замыкание. Информация об инциденте уточняется.
Напомним, появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших четверо детей.
В Краснодаре загорелись три авто.Видео: instagram.com/tipichkrd
ИСТОЧНИК KP.RU