В Краснодаре на пересечении Октябрьской и Буденного сгорели три машины

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:48:07+03:00

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4 февраля в 7:39 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре на пересечении улиц Октябрьская и Буденного.

В 07:40 на место ЧП незамедлительно были направлены силы и средства краснодарского ПСГ. В 07:49 пожарные установили, что горят три авто на площади 20 квадратных метров.

- На тушение были поданы 1 ствол Дельта и 1 ствол высокого давления (СВД), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты выясняют, был ли это поджог или короткое замыкание. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, появились подробности ЧП, в котором восемь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших четверо детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/758598" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре загорелись три авто.Видео: instagram.com/tipichkrd

ИСТОЧНИК KP.RU