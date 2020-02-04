2020-02-04T10:12:58+03:00
Общество

В Сочи угарным газом отравились 6 человек

Среди пострадавших 3 детей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи угарным газом отравились 6 человекВ Сочи угарным газом отравились 6 человекФото: Архив "КП"
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4 февраля в 06:54 поступило сообщение о том, что в Лазаревском районе, поселке Лоо, в частном доме произошло отравление угарным газом.

- Пострадали 6 человек, среди них 3 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Предварительно, причиной ЧП стал сломанный генератор. Пострадавших доставили в больницы города курорта.

Напомним, в Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Выяснилось, что в больницу попали жители одного из частных домов станицы Новомышастовской, а позже с аналогичными симптомами госпитализировали жильцов дома в станице Полтавской.

Сейчас взрослых с диагнозом «отравление природным газом» уже отпустили домой. А детей решили оставить в детской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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