2020-02-04T11:49:07+03:00
Происшествия

В Лабинске столкнулись два авто

Пострадала водитель иномарки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

3 февраля около 22:00 на улице Победы в Лабинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек со стажем вождения менее двух лет, управляя автомобилем марки «Лада 217230», вылетел полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», которым управляла 45-летняя женщина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в городе-курорте 2 февраля около 11:00 на улице Донской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля «Киа Спектра» сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений