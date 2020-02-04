В Лабинске столкнулись два авто

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:49:07+03:00

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3 февраля около 22:00 на улице Победы в Лабинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек со стажем вождения менее двух лет, управляя автомобилем марки «Лада 217230», вылетел полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», которым управляла 45-летняя женщина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в городе-курорте 2 февраля около 11:00 на улице Донской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля «Киа Спектра» сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU