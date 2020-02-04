Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:22:40+03:00

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С акции «Блокадный хлеб» в Краснодарском крае стартовал Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ. В мероприятиях участвовали все муниципалитеты края

В крупных торговых центрах, аэропортах, на вокзалах более 19-ти тысяч волонтеров раздали жителям и гостям региона почти 393 тысячи кусочков черного хлеба по 125 граммов.

- Также в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в образовательных учреждениях региона прошло почти 29 тысяч уроков памяти «Блокадный хлеб», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Новороссийске в «Бескозырке» приняли участие около 57 тысяч человек. Военно-патриотическая акция прошла в городе-герое в 52-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU