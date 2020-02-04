В Краснодаре семейные команды примут участие в городском фестивале ГТО
Фестиваль стартует 8 февраля во Дворце спорта «Олимп» на улице Береговой, 144 в Краснодаре. В нем примут участие семейные городские команды.
- Проявить себя смогут местные жители от 9 до 69 лет, зарегистрированные на сайте gto.ru, имеющие медицинский допуск. Соревноваться будут команды из 4 человек, которые состоят одного ребенка, двух родителей, бабушки или дедушки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Они выполнят наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивания, поднимание туловища из положения лежа, бег на короткие дистанции.
В Краснодаре фестиваль будет проходить до конца марта. Подробную информацию можно получить по телефону: 8(861)201 52 58 или на сайте гтокраснодар.рф.
Напомним, представитель Кубани стал лучшим боксером года. Ранее он выступал на чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU