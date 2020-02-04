4 Февр. 2020 2020-02-04T13:53:58+03:00

В Приморско-Ахтарске оплатить проезд в общественном транспорте можно банковской картой

Система действует на всех автобусах маршрутов 3, 4, 5, 6 и 101

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В Приморско-Ахтарске теперь можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Проект 4 февраля запустила компания «Электронный билет Кубани».

- Безналичная оплата действует на всех автобусах маршрутов 3, 4, 5, 6 и 101. Всю информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.

Безналичная оплата проезда уже действует в Краснодаре, Ейске, Туапсе, Динском в Тбилисском и Белоглинском районах. Внедрить систему планируют и в другие муниципалитеты Краснодарского края.

Напомним, в Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад. В него уже ходят около 60 воспитанников. Его построили за 16 месяцев - с марта 2018 года по июнь 2019 года. В муниципальную собственность его приобрели в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU