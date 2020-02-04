В Краснодаре появилось граффити «Комбат»

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:13:31+03:00

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Копия знаменитой фотографии «Комбат» времен Великой Отечественной войны появилась на поверхности трансформаторной подстанции на пересечении улиц КИМ и Таманской.

- Работа создана в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы», чтобы напоминать жителям краевой столицы о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Идея патриотического граффити принадлежит краснодарскому художнику Анатолию Кутыреву. В эскиз для стрит-арта придумали ребята-юнармейцы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре пройдет семейный фестиваль ГТО. В мероприятии можно поучаствовать не только семейно, но и индивидуально. Более подробно о фестивале можно узнать на сайте гтокраснодар.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU