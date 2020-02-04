Огромное дерево в Сочи упало и раздавило автомобили

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:40:04+03:00

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Утром , 4 февраля, огромное дерево упало на припаркованные автомобили в переулке Горького в самом центре Сочи.

В Сочи на припаркованные автомобили упало дерево. Фото: ЧП Сочи

Из-за длительного дождя крона хвойного дерева накопила большую массу воды и ствол не выдержал такого веса. В результате инцидента пострадали, как минимум три машины. Все случилось ранним утром, когда людей на улице, к счастью, еще не было. Иначе последствия могли бы стать куда более плачевными.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Сочи ожидается шквалистое усиление ветра- до 20-25 метров в секунду.

В Сочи упало дерево и раздавило автомобили.Видео: "ЧП Сочи"

А днем ранее в Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины. Это случилось на курорте «Альпика-Сервис». К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU