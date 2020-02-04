2020-02-04T19:11:13+03:00
Общество

За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома

В этом году сдадут еще 100 жилых домов
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

На Кубани в центре внимания по-прежнему остаются вопросы по соблюдению законов в жилищно-коммунальной сфере. С 2016 по 2019 год в регионе достроили 180 проблемных дома. В 2020 планируется сдать еще более 100 жилых домов, это порядка 14 тысяч квартир.

– Работа по защите прав дольщиков продолжается. В прошлом году был решен вопрос о сносе 67 самостроев. Восстановлены права порядка 25 тысяч человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Стоит отметить, что в прошлом году в крае был принят закон, позволяющий выделять из бюджета средства на завершение проблемных домов, находящихся в высокой степени готовности. На три года предусмотрено выделить из краевого бюджета 1,5 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокуратура подвела итоги 2019 года: 500 миллионов рублей – спасли, 72 чиновника уволили. Заседание прокурорской коллегии прошло под председательством прокурора региона Сергея Табельского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерными сетями
На Кубани стартовали зональные этапы творческого конкурса «Кубанский казачок»
В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах
В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов
За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома
На базе ФК «Краснодар» появится женская команда
Огромное дерево в Сочи упало и раздавило автомобили
В Краснодаре появилось граффити «Комбат»
Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел
Сочинскому поселку Сириус дали официальное название
В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов
Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги