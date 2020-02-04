За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:11:13+03:00

В этом году сдадут еще 100 жилых домов

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На Кубани в центре внимания по-прежнему остаются вопросы по соблюдению законов в жилищно-коммунальной сфере. С 2016 по 2019 год в регионе достроили 180 проблемных дома. В 2020 планируется сдать еще более 100 жилых домов, это порядка 14 тысяч квартир.

– Работа по защите прав дольщиков продолжается. В прошлом году был решен вопрос о сносе 67 самостроев. Восстановлены права порядка 25 тысяч человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Стоит отметить, что в прошлом году в крае был принят закон, позволяющий выделять из бюджета средства на завершение проблемных домов, находящихся в высокой степени готовности. На три года предусмотрено выделить из краевого бюджета 1,5 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокуратура подвела итоги 2019 года: 500 миллионов рублей – спасли, 72 чиновника уволили. Заседание прокурорской коллегии прошло под председательством прокурора региона Сергея Табельского.

ИСТОЧНИК KP.RU