4 Февр. 2020 2020-02-04T18:50:20+03:00

А в Академии будут набирать девочек

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Футбольный клуб «Краснодар» создает женскую команду. Администрация клуба планирует, что женская команда уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу.

- РФС и Администрация Краснодарского края не раз просили ФК «Краснодар» создать женскую футбольную команду. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, клуб согласился финансировать женскую футбольную команду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба «черно-зеленых».

Также представители ФК отмечают, что помимо основной женской футбольной команды клуб будет финансировать и юношескую. А с осени начнется набор девочек, желающих заниматься футболом, в филиалы Академии ФК «Краснодар».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 10 интересных фактов о футбольном клубе «Краснодар». Факт о том, что на базе ФК «Краснодар» появится женская команда, добавится в эту копилку.

ИСТОЧНИК KP.RU