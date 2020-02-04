В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:14:44+03:00

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В Сочи ремонтируют дороги на улицах Гастелло, Голубые Дали, Богдана Хмельницкого, Крупской, Ульянова, Садовой, Лебединой, Тополиной, Буковой, Коммунистической, переулкам Привокзального, Павлова и Вертолетного.

На участке улицы Дачной меняют дорожное полотно, бордюрный камень и тротуарное покрытие. Движение на участке реверсивное, поэтому заторов не создается.

– Для удобства автомобилистов ремонт ведется на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на ремонт дорог городу-курорту выделено 830 миллионов. Здесь планируют 71,4 км дорог.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи места для благоустройства выберут всенародно. Территории будущих работ определят всеобщим голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU