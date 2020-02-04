2020-02-04T20:14:44+03:00
Общество

В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах

Дорожное полотно кладут в рамках нацпроекта
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Сочи ремонтируют дороги на улицах Гастелло, Голубые Дали, Богдана Хмельницкого, Крупской, Ульянова, Садовой, Лебединой, Тополиной, Буковой, Коммунистической, переулкам Привокзального, Павлова и Вертолетного.

На участке улицы Дачной меняют дорожное полотно, бордюрный камень и тротуарное покрытие. Движение на участке реверсивное, поэтому заторов не создается.

– Для удобства автомобилистов ремонт ведется на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на ремонт дорог городу-курорту выделено 830 миллионов. Здесь планируют 71,4 км дорог.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи места для благоустройства выберут всенародно. Территории будущих работ определят всеобщим голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерными сетями
На Кубани стартовали зональные этапы творческого конкурса «Кубанский казачок»
В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах
В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов
За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома
На базе ФК «Краснодар» появится женская команда
Огромное дерево в Сочи упало и раздавило автомобили
В Краснодаре появилось граффити «Комбат»
Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел
Сочинскому поселку Сириус дали официальное название
В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов
Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги