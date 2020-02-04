2020-02-04T20:48:09+03:00
Звезды

На Кубани стартовали зональные этапы творческого конкурса «Кубанский казачок»

Это XXIX краевой фестиваль
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Первый творческий конкурс зонального этапа детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» открылся в Северском районе. Участие в нем приняли свыше 700 человек.

- На суд жюри народные песни, казачьи обряды, игры, танцы представили 28 хоровых, фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, 15 хореографических коллективов, а также 35 солистов из разных городов региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Следующие зональные этапы пройдут в станице Брюховецкой (7 февраля), в Новокубанске (14 февраля), в станице Новопокровской (19 февраля) и в Туапсе (3 марта).

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани. В мероприятиях участвовали все муниципалитеты края. Более 19 тысяч волонтеров раздали жителям и гостям региона почти 393 тысячи кусочков черного хлеба по 125 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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