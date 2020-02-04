В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов
Напомним, что 4 февраля из-за ливней река Псекупс вышла из берегов и низменные части дороги в станице Саратовской в районе улицы Остров.
- В настоящее время из-за подтопления части дороги по улице Остров без автомобильного сообщения остается 27 частных домовладений, в которых проживает 52 человека, детей среди них нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
С отрезанными от города домовладениями организовано лодочное сообщение. В случае необходимости будет организовано обеспечение населения продуктами питания и питьевой водой. От эвакуации жители подтопленных территорий отказались.
Спад воды прогнозируется в ночь на 5 февраля.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что более 80 домов подтопила река: власти Кубани оценивают ущерб от наводнения. В Горячем Ключе начался подомовой обход.
ИСТОЧНИК KP.RU