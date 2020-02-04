2020-02-04T19:56:01+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов

К ним организовано лодочное сообщение
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/gorklФото: vk.com/gorkl
Изменить размер текста:

Напомним, что 4 февраля из-за ливней река Псекупс вышла из берегов и низменные части дороги в станице Саратовской в районе улицы Остров.

- В настоящее время из-за подтопления части дороги по улице Остров без автомобильного сообщения остается 27 частных домовладений, в которых проживает 52 человека, детей среди них нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С отрезанными от города домовладениями организовано лодочное сообщение. В случае необходимости будет организовано обеспечение населения продуктами питания и питьевой водой. От эвакуации жители подтопленных территорий отказались.

Спад воды прогнозируется в ночь на 5 февраля.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что более 80 домов подтопила река: власти Кубани оценивают ущерб от наводнения. В Горячем Ключе начался подомовой обход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерными сетями
На Кубани стартовали зональные этапы творческого конкурса «Кубанский казачок»
В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах
В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов
За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома
На базе ФК «Краснодар» появится женская команда
Огромное дерево в Сочи упало и раздавило автомобили
В Краснодаре появилось граффити «Комбат»
Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел
Сочинскому поселку Сириус дали официальное название
В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов
Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги