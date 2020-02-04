2020-02-04T21:29:27+03:00
Общество

На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерными сетями

Работы запланированы на 1400 территориях
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Инженерные сети построят в шести муниципалитетах – это хутора Новый и Копанской под Краснодаром, города Сочи, Славянск-на-Кубани, Усть-Лабинск, станица Каневская и Дядьковская Кореновского района.

Планируется обеспечить коммуникациями более 1400 участков, предназначенных для многодетных семей.

– В 2020 году из бюджета выделено более 162 миллионов рублей. На эти средства будут построены почти 60 километров сетей электро-газо-водоснабжения и водоотведения. Это более чем на 40 км больше, чем в прошлом году, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани стали выделять многодетным семьям землю с коммуникациями. А которым участки были выделены ранее, сейчас обеспечивают инженерными сетями. Так в прошлом году на эти цели было выделено 233,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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