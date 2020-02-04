Более 1000 выпускников Кубани напишут итоговое сочинение в дополнительный срок
Успешное написание сочинения для выпускников 11 классов – это допуск к государственной итоговой аттестации. Большинство кубанских школьников уже написали итоговое сочинение 4 декабря 2019 года.
- Более тысячи выпускников края, которые получили «незачет» или по уважительным причинам не пришли на итоговое сочинение, будут писать его в дополнительные сроки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования региона.
В ведомстве добавили, что в этом году выделены две дополнительные даты, в которые выпускники смогут написать сочинение – это 5 февраля и 6 мая.
Вопросы об организации и проведении итогового сочинения принимаются по телефону «горячей линии» 8-918-189-99-02.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае стартовал творческий конкурс зонального этапа детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок».
ИСТОЧНИК KP.RU