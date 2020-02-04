2020-02-04T23:25:16+03:00
Общество

Более 1000 выпускников Кубани напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Большинство школьников сдали работы в декабре прошлого года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: minobr.krasnodar.ruФото: minobr.krasnodar.ru
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Успешное написание сочинения для выпускников 11 классов – это допуск к государственной итоговой аттестации. Большинство кубанских школьников уже написали итоговое сочинение 4 декабря 2019 года.

- Более тысячи выпускников края, которые получили «незачет» или по уважительным причинам не пришли на итоговое сочинение, будут писать его в дополнительные сроки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве добавили, что в этом году выделены две дополнительные даты, в которые выпускники смогут написать сочинение – это 5 февраля и 6 мая.

Вопросы об организации и проведении итогового сочинения принимаются по телефону «горячей линии» 8-918-189-99-02.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае стартовал творческий конкурс зонального этапа детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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