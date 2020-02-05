Кубанский казачий хор проедет с гастролями по Краснодарскому краю

5 Февр. 2020 2020-02-05T00:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственный академический Кубанский казачий хор посетит районы края с серией концертов. Гастроли запланированы на февраль и март.

- 15 февраля концерт состоится в Новороссийске, 16 февраля – в Приморско-Ахтарске, 17 февраля хор посетит Апшеронск, 18 февраля приедет в Крымск, 19 – в Гулькевичи, 23 февраля в графике гастролей Тимашевск, 2 марта – станица Кущевская, 3 марта концерт пройдет в городе Абинске, 4 марта артисты посетят станицу Каневскую, 13 марта приедут в город Кореновск, 16 марта – поселок Мостовской, 26 марта организуют концерт в станице Тбилисской, 27 – в поселке Октябрьский Крыловского района, 28 марта посетят станицу Пластуновскую, 29 – споют в станице Выселки и 30 марта завершат тур в станице Полтавской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Кубанский казачий хор с руководителем Захарченко сейчас готовят для зрителей новые концертные программы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стартовали зональные этапы XXIX краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Лучшие коллективы и исполнители будут приглашены в апреле в краевую столицу на заключительный концерт лауреатов. Они поборются за главный приз - путевку на XXII Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который пройдет летом в поселке Лазаревское.

ИСТОЧНИК KP.RU