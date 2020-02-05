На Кубани мужчина оговорил знакомого из-за личной неприязни
В полицию Староминского района обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что на одной из улиц станицы Канеловской к нему подошел его знакомый и, угрожая ножом, забрал телефон и личные вещи.
- Полицейские проверили информацию, она не подтвердилась. Заявитель оговорил своего знакомого из-за личной неприязни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Новороссийске мужчину задержали за передачу взятки. Часть денег он перевел одному из должностных лиц, а другую оставил себе.
ИСТОЧНИК KP.RU