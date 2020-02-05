2020-02-05T10:13:56+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина оговорил знакомого из-за личной неприязни

Он заявил, что приятель его ограбил, угрожая ножом
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина оговорил знакомого из-за личной неприязниНа Кубани мужчина оговорил знакомого из-за личной неприязниФото: Архив "КП"
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В полицию Староминского района обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что на одной из улиц станицы Канеловской к нему подошел его знакомый и, угрожая ножом, забрал телефон и личные вещи.

- Полицейские проверили информацию, она не подтвердилась. Заявитель оговорил своего знакомого из-за личной неприязни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске мужчину задержали за передачу взятки. Часть денег он перевел одному из должностных лиц, а другую оставил себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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