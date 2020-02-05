В Сочи в русле реки Кепша заглох автомобиль, в котором находилась компания из 5 человек
4 февраля спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» эвакуировали из русла реки Кепша компанию из 5 человек.
- Сочинцы проезжали реку на машине, когда у них заглох двигатель. Самостоятельно выбраться на берег они не могли. По словам пострадавших, они работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения транспортировали пассажиров и водителя автомобиля из русла реки на берег. Помощь врачей им не потребовалась.
Напомним, в Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах. Дорожное полотно кладут в рамках нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU