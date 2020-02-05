2020-02-05T11:21:00+03:00
Общество

В Сочи в русле реки Кепша заглох автомобиль, в котором находилась компания из 5 человек

Самостоятельно выйти на берег они не смогли
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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4 февраля спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» эвакуировали из русла реки Кепша компанию из 5 человек.

- Сочинцы проезжали реку на машине, когда у них заглох двигатель. Самостоятельно выбраться на берег они не могли. По словам пострадавших, они работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения транспортировали пассажиров и водителя автомобиля из русла реки на берег. Помощь врачей им не потребовалась.

Напомним, в Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах. Дорожное полотно кладут в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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