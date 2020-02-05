В Краснодаре на ребенка напала собака

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:49:42+03:00

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Момент нападения собаки на ребенка в Краснодаре запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как мальчик едет по тротуару на скейтборде, в какой-то момент к нему подбегает собака.

Животное начинает преследовать ребенка, мальчик бросает доску и начинает убегать. Ему помог прохожий, который отпугнул собаку.

- В этот момент хозяин пса был за углом. Он выглянул, подозвал собаку, а после ушел. По словам очевидцев, мальчик отделался ссадинами и испугом, - сообщает «Регион Online».

Мужчину, похожего на хозяина собаки, заметили в одном из магазинов города через некоторое время. Отец ребенка теперь разыскивает его.

Напомним, в Усть-Лабинске бродячая собака покусала девочку. На ноге у ребенка остался след. По словам мамы школьницы, это произошло на территории центральной городской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU