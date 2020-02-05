В Новороссийске 19-летняя девушка попала под колеса иномарки
4 февраля около 01:00 на улице Видова в Новороссийске 24-летний молодой человек за рулем «Хендай Солярис» сбил пешехода.
Девушка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летняя местная жительница была травмирована. В больнице ей назначили амбулаторное лечение.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи в русле реки Кепша заглох автомобиль, в котором находилась компания из 5 человек. Самостоятельно выйти на берег они не смогли. По словам пострадавших, они работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU