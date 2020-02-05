В Новороссийске 19-летняя девушка попала под колеса иномарки

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:04:00+03:00

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4 февраля около 01:00 на улице Видова в Новороссийске 24-летний молодой человек за рулем «Хендай Солярис» сбил пешехода.

Девушка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летняя местная жительница была травмирована. В больнице ей назначили амбулаторное лечение.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи в русле реки Кепша заглох автомобиль, в котором находилась компания из 5 человек. Самостоятельно выйти на берег они не смогли. По словам пострадавших, они работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU