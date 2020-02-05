Полиция Адыгеи ищет виновника массового ДТП с участием 35 машин на федеральной трассе

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:45:31+03:00

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В полиции Адыгеи сообщили подробности массовой аварии на федеральной трассе М-4 «Дон», которая произошла 17 января около Адыгейска. При тумане и гололеде столкнулись 35 машин, два человека погибло.

Однако виновник аварии до сих пор не установлен. По версии правоохранительных органов неизвестный сбил мужчину, который стоял около своей «Оки» и скрылся с места аварии. Пострадавший позднее скончался в больнице.

- МВД по Республике Адыгея просит лиц, обладающих любой информацией о наезде на погибшего мужчину, либо предшествующих этому обстоятельствах, обратиться в дежурную часть МО МВД России «Адыгейский» по телефонам: 8(999)449-29-47, 8(87772)9-14-31, - обратились в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU